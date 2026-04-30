Москвичам назвали срок наступления «черемуховых» холодов

Синоптик Тишковец: Новая волна холодов наступит во второй декаде мая

Вслед за потеплением в Москву придет очередная волна холодов. Когда ее ждать, в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В первую десятидневку мая погода будет довольно теплой, как летом, и сухой — осадков выпадет в половину меньше, чем предусматривает климатическая норма. Так называемые «черемуховые» холода — традиционные майские холода, которые, как правило, совпадают с цветением черемухи — настанут в столице во вторую декаду мая. Количество осадков в эти дни может превзойти норму в полтора-два раза, отметил синоптик.

В целом в мае столбики термометров будут держаться выше майской нормы на 0,5-1 градус: плюс 7 ночью и плюс 18 днем. Дожди будут соответствовать норме, незначительно превышая ее на 10 процентов. Для Москвы норма составляет 61 миллиметр.

В первые дни мая воздух в Москве прогреется до плюс 20 градусов. При этом 5-6 числа температура может подняться до плюс 22.