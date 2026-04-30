Москвичам пообещали до плюс 22 градусов в начале мая

Синоптик Позднякова: 5-6 мая воздух в Москве может прогреться до плюс 22

В Москве потеплеет до плюс 22 градусов уже на следующей неделе. Своим прогнозом с агентством РИА Новости поделилась главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

После нескольких волн похолодания и мощных апрельских снегопадов температура в Москве наконец вернется к климатической норме и даже ее обгонит. Начало следующей недели обещает столичным жителям настоящий всплеск тепла. В понедельник, 4 мая, столбики термометров в столице поднимутся до отметки плюс 20 градусов. Во вторник и среду, 5-6 мая, воздух может прогреться еще больше — до плюс 22 градусов.

Однако дальнейшего повышения температуры Позднякова не ждет. По ее словам, вслед за такой волной тепла наступит очередное похолодание. Это могут быть так называемые черемуховые холода.

Скачки погоды, которые россияне застали в конце апреля, в будущем будут только усугубляться. Нервный характер погоды объясняется климатическими изменениями, при этом летний период будет только увеличиваться.