В России заработали новые правила обслуживания на АЗС

Россиянам на АЗС могут отказать в обслуживании из-за несоблюдения пяти правил

С 1 мая автозаправочные станции (АЗС) в России заработали по новым правилам. Главные изменения касаются оплаты и безопасности, пишет портал 110km.ru. Несоблюдение пяти правил грозит россиянам отказом в обслуживании.

Если раньше автомобилистам можно было заплатить наличными напрямую оператору и получить за это небольшую скидку, то теперь подобное становится исключением. Наличные примут, но только в отдельной кассе и по предоплате. Расплатиться после того, как наполнен бак, уже не получится. Эта мера должна сократить число случаев, когда недобросовестные водители уезжают, не рассчитавшись за топливо.

Теперь каждая колонка связана с кассовым аппаратом. Сотрудник АЗС не сможет включить подачу бензина, пока не оформит чек. Каждый проданный литр — в бак автомобиля или в канистру — сразу отражается в учетной системе. Чек стал обязательным для любых операций на АЗС. Только он является подтверждением факта недолива и, соответственно, некорректной оплаты или обслуживания. Параллельно заправки начали стимулировать безналичную оплату. Платить картой или через Систему быстрых платежей стало выгоднее из-за программы начисления бонусов и скидок.

На территории АЗС теперь категорически запрещено говорить по мобильному телефону, не глушить двигатель во время заправки, курить, оставлять двери автомобиля открытыми и находиться в одежде, пропитанной горючим. Сотрудник станции обязан сделать нарушителю замечание, а если реакции не последует — вправе прекратить обслуживание. Причина — усиленный контроль за АЗС и крупные штрафы, которые налагают на станции за несоблюдение норм.

Отдельное внимание на автозаправочных станциях будет уделяться покупке топлива в канистры. Речи об объемных пластиковых бутылках или таре без специальной маркировки теперь не идет. Заливать горючее возможно только в сертифицированные канистры.

Водителей предупредили о вероятном возникновении небольших очередей из-за дополнительного времени на оформление покупки. Частично эти задержки компенсирует скорость безналичной оплаты. В будущем крупные сети могут запустить автоматическое списание денег по номеру автомобиля — похожая технология уже работает на платных магистралях.

Автомобилистам порекомендовали соблюдать простые правила: обязательно забирать чек, глушить двигатель, не использовать телефон на АЗС, проверять сдачу при расчете наличными и не покидать заправку при малейшем подозрении на недолив. Если сомнение подтвердится контрольным замером, нужно составить акт и обратиться с жалобой в Роспотребнадзор.

