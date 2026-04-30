Россиянам рассказали о скрытых проблемах сервисного обслуживания китайских машин

Эксперт Орлова: Оригинальная запчасть может не подойти к китайскому автомобилю

Китайские автомобили привлекают российских покупателей доступной ценой и богатым оснащением, однако их обслуживание имеет особенности. О скрытых проблемах сервиса агентству «Прайм» рассказала директор Fit Service в Санкт-Петербурге Надежда Орлова.

По ее словам, сложности связаны с запчастями, заводскими регламентами и корректностью исходной документации. Нередко случается, что деталь, заказанная по оригинальному каталогу с точно совпавшим артикулом и идентификационным номером, физически не подходит конкретному автомобилю из-за различия в посадочных размерах или разъемах. Проблема в том, что у автосервиса нет возможности проверить соответствие детали заранее.

Кроме того, сам поиск нужных запчастей для китайских моделей отнимает значительно больше времени, чем для машин японских или корейских брендов. По многим позициям у китайских производителей до сих пор не существует устойчивого перекрестного подбора и проверенных аналогов.

Во время первой замены жидкости в трансмиссии новых китайских автомобилей мастера регулярно наблюдают не чистое масло, а мутную смесь с заметной примесью частиц износа и технологических остатков обкатки, подчеркнула Орлова. «Если этот состав вовремя не удалить, ресурс коробки и редукторов снижается», — отметила специалист.

Производители из Китая заметно чаще европейских или японских компаний официально вводят ранний сервис. Речь идет о смене моторного масла, фильтра, а иногда и масла в коробке передач уже на пробеге до пяти тысяч километров. Эксперт считает, что эту рекомендацию нужно строго соблюдать.

С ростом парка китайской техники проявилась нехватка оригинальных деталей, прежде всего кузовных элементов, светотехники и электронных блоков. Также она заявила, что сервисные регламенты китайских марок способны заметно отклоняться от стандартных циклов. Для подавляющего большинства современных турбированных двигателей из Китая, эксплуатируемых в российском климате с его холодными пусками, заторами и пылью, безопасный интервал замены масла составляет не заявленные 15 тысяч, а 7-9 тысяч километров.

Но при грамотном уходе новые китайские автомобили вполне способны проходить внушительные расстояния, подытожила Орлова.

