Высшая квалификационная коллегия приняла отставку главы регионального Верховного суда

Председатель Верховного суда Дагестана Щукин ушел в отставку

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России приняла отставку главы Верховного суда (ВС) Республики Дагестан Федора Щукина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Верховного суда России.

ВККС удовлетворила заявление Щукина о прекращении его полномочий председателя Верховного суда Республики Дагестан в связи с уходом в почетную отставку.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина на пост главы российского региона.

Кроме того, президент поддержал кандидатуру замполпреда президента в ДФО Магомеда Рамазанова на должность председателя правительства Дагестана.