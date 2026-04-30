Путин поддержал кандидатуру нового главы Дагестана

Путин поддержал кандидатуру Щукина на пост главы Дагестана

Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина на пост главы российского региона. Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава государства отметил, что Щукин работает принципиально, но бесконфликтно.

«Самое главное здесь, чтобы во главе республики появился человек, который: а) в состоянии решать настоящие задачи, б) знает, что и как надо делать с учетом того, что было сделано до настоящего времени, и в) это, наверное, самое главное — пользуется уважением у людей, доверием у людей», — сказал Путин.

Помимо того, президент поддержал кандидатуру замполпреда президента в ДФО Магомеда Рамазанова на должность председателя правительства Дагестана.

30 апреля Путин сообщил об уходе Сергея Меликова с поста главы региона. Политик возглавлял республику с 2021 года. За это время в регионе происходили различные резонансные события. В частности, в апреле 2026 года в Дагестане произошло крупнейшее почти за сто лет наводнение, из-за которого пострадали более 15,5 тысячи человек.

До этого в октябре 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки. Тогда толпа мужчин с криками «Аллаху Акбар» прорвалась на взлетно-посадочную полосу, а также в служебные помещения. Там они искали граждан Израиля.