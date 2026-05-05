14:37, 5 мая 2026Мир

Американский самолет передал сигнал тревоги на Ближнем Востоке

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Isaiah J. Downing / USA TODAY Sports / Reuters

Самолет-заправщик Военно-воздушных сил (ВВС) США передал сигнал тревоги в небе Саудовской Аравии. Об этом сообщает Tasnim.

«Несколько минут назад самолет-заправщик KC-46A ВВС США, который, как и заправщик KC-135R, выполнял миссию над Персидским заливом, при возвращении в Тель-Авив в небе Саудовской Аравии передал код тревоги 7700», — отмечается в публикации.

Ранее стало известно, что США ударили по двум гражданским катерам, которые перевозили товары из Омана в Иран. Вашингтон описал случившееся как успешную операцию якобы против иранских военных катеров.

4 мая портал Axios сообщил, что США возобновят боевые действия против Ирана, если Тегеран предпримет какие-либо действия против операции «Свобода», целью которой является сопровождение американскими Военно-морскими силами (ВМС) торговых судов, застрявших в акватории.

