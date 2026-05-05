10:21, 5 мая 2026

Бывшие уголовники стали коммерсантами и занялись вымогательством

В Туле полиция задержала вымогавших деньги у бизнесмена уголовников
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Туле полицейские задержали четверых подозреваемых в вымогательстве денег у местного предпринимателя. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

По данным следствия, бизнесмен сообщил полицейским, что четверо мужчин, двое из которых являются руководителями коммерческих структур, требуют у него свыше восьми миллионов рублей под угрозой расправы. Выяснилось, что коммерсанты — бывшие уголовники, двое из них ранее привлекались за грабеж и разбойные нападения. При содействии Росгвардии вымогателей задержали.

Ранее в Свердловской области суд вынес приговор шестерым участникам преступной группировки, которая вымогала деньги у населения и оформляла на них займы.

