14:20, 24 апреля 2026

В Свердловской области суд вынес приговор членам группировки за вымогательства
Варвара Митина (редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Свердловской области суд вынес приговор шестерым участникам преступной группировки, которая вымогала деньги у населения и оформляла на них займы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов региона.

Организатора приговорили к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в 900 тысяч рублей. Остальным подсудимым в зависимости от роли и степени их участия в преступлениях назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 12 лет.

По версии следствия, группировка действовала с сентября 2023 года по 20 февраля 2024-го. За это время е жертвами стали 16 жителей Свердловской области. Ущерб от действий злоумышленников составил четыре миллиона рублей.

Уточняется, что преступники запугивали пострадавших тем, что распространят порочащую их информацию, применят насилие или уничтожат имущество. После этого они требовали денег. В ряде случаев они также дистанционно оформляли кредиты и займы на имя потерпевших.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) Нефтеюганский районный суд вынес приговоры банде «борцов с наркотиками» за вымогательства, грабежи и насилие.

    Последние новости

    Украина ударила по России дальнобойной крылатой ракетой собственного производства

    «Шпаргалку» XIII века расшифровали в Великом Новгороде

    Каллас испугалась «более опасного Ирана»

    Британия ответила на планы США пересмотреть позицию по Фолклендам

    Разбегающиеся от российских полицейских мужчины после погони в стиле экшен попали на видео

    Упавшего под прибывающий поезд московского метро наказали

    Стало известно о смерти российской преподавательницы на приеме у психолога

    Слова Каллас о новом пакете санкций против России вызвали гнев на Западе

    Боня в слезах пожаловалась на пугающую травму

    Группировка вымогателей действовала в российском регионе

    Все новости
