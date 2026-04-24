Группировка вымогателей действовала в российском регионе

В Свердловской области суд вынес приговор шестерым участникам преступной группировки, которая вымогала деньги у населения и оформляла на них займы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов региона.

Организатора приговорили к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в 900 тысяч рублей. Остальным подсудимым в зависимости от роли и степени их участия в преступлениях назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 12 лет.

По версии следствия, группировка действовала с сентября 2023 года по 20 февраля 2024-го. За это время е жертвами стали 16 жителей Свердловской области. Ущерб от действий злоумышленников составил четыре миллиона рублей.

Уточняется, что преступники запугивали пострадавших тем, что распространят порочащую их информацию, применят насилие или уничтожат имущество. После этого они требовали денег. В ряде случаев они также дистанционно оформляли кредиты и займы на имя потерпевших.

