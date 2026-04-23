Раскрыта маскировавшаяся под борцов с наркотиками банда грабителей в России

В Югре 5 человек получили до 8 лет колонии за вымогательства и грабежи

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) Нефтеюганский районный суд вынес приговоры банде борцов с наркотиками за вымогательства, грабежи и насилие. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Югры.

Фигуранты — пятеро членов банды. Организатор получил восемь лет лишения свободы, со штрафом в размере 100 тысяч рублей и ограничением свободы на 1,5 года. Еще два фигуранта — 7,5 лет. Все трое будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Остальные двое участников банды получили семь лет и два месяца лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет. Все осужденные также получили штрафы.

Кроме того, еще один из подозреваемых объявлен в розыск. Дело в отношении другого фигуранта приостановлено в связи с его нахождением в зоне спецоперации.

Как установил суд, банда действовала с 10 июля 2019 года по 8 мая 2020 года на территории поселка Пойковский. Под видом борьбы с оборотом наркотиков они совершили два тяжких и шесть особо тяжких преступлений.

Они признаны виновными по части 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное организованной группой»), части 3 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения») и части 3 статьи 161 УК РФ («Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, совершенный организованной группой»).

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге суд приговорил к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима бывшего начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) Кировского РУВД города Владислава Соболя, который был лидером банды в погонах.