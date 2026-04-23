Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:03, 23 апреля 2026Силовые структуры

Раскрыта маскировавшаяся под борцов с наркотиками банда грабителей в России

В Югре 5 человек получили до 8 лет колонии за вымогательства и грабежи
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) Нефтеюганский районный суд вынес приговоры банде борцов с наркотиками за вымогательства, грабежи и насилие. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Югры.

Фигуранты — пятеро членов банды. Организатор получил восемь лет лишения свободы, со штрафом в размере 100 тысяч рублей и ограничением свободы на 1,5 года. Еще два фигуранта — 7,5 лет. Все трое будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Остальные двое участников банды получили семь лет и два месяца лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет. Все осужденные также получили штрафы.

Кроме того, еще один из подозреваемых объявлен в розыск. Дело в отношении другого фигуранта приостановлено в связи с его нахождением в зоне спецоперации.

Как установил суд, банда действовала с 10 июля 2019 года по 8 мая 2020 года на территории поселка Пойковский. Под видом борьбы с оборотом наркотиков они совершили два тяжких и шесть особо тяжких преступлений.

Они признаны виновными по части 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное организованной группой»), части 3 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения») и части 3 статьи 161 УК РФ («Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, совершенный организованной группой»).

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге суд приговорил к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима бывшего начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) Кировского РУВД города Владислава Соболя, который был лидером банды в погонах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Принц Гарри выступил с неожиданным заявлением по Украине

    Ожидаемые Киевом ракеты для «ударов по Москве» подешевеют

    Иран впервые получил доход от сборов за проход судов через Ормузский пролив

    Пытавшийся взорвать главу поселения россиянин получил 26 лет колонии

    Польского импортера дорогих машин в Россию оштрафовали на миллионы

    Названа главная «вредная привычка» ВСУ на фронте

    На передовой рассказали о новой засадной тактике украинских БПЛА

    Бабкина объяснила выбор Бузовой на роль в спектакле

    Раскрыта маскировавшаяся под борцов с наркотиками банда грабителей в России

    Обвиняемая в хищении российская экс-чиновница сбежала из-под домашнего ареста

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok