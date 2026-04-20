16:53, 20 апреля 2026

Лидер банды убийц в погонах в российском регионе получил окончательный приговор

Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Екатеринбурге суд приговорил к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима бывшего начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) Кировского РУВД города Владислава Соболя, который был лидером банды в погонах. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

По совокупности преступлений окончательный приговор Соболя составил 16 лет колонии строгого режима. Также частично удовлетворены гражданские иски потерпевших. Осужденный полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, что позволило ему избежать максимального наказания.

По версии следствия, осенью 1999 года члены организованной преступной группировки (ОПГ), в составе которой были действующие сотрудники милиции, в лесу жестоко расправились с тремя людьми. Целью преступления было получение информации о наркоторговцах. Летом 2000 года преступники расправились с заявителем и свидетелем — одному из очевидцев удалось выжить.

Всего на счету группировки 11 доказанных расправ, разбойные нападения и незаконный оборот оружия.

Ранее в Екатеринбурге к девяти с половиной годам колонии приговорили киллера этой банды — бывшего сотрудника правоохранительных органов Олега Анучина.

