13:59, 10 октября 2025Силовые структуры

Киллер банды милиционеров получил срок за расправы над россиянами

Киллер банды милиционеров Соболя Олег Анучин получил почти 10 лет колонии
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Суды Свердловской области»

В Екатеринбурге к девяти с половиной годам колонии приговорили бывшего сотрудника правоохранительных органов Олега Анучина, обвиняемого в расправах над россиянами. Об этом сообщает Telegram-канал судов Свердловской области.

Как установил суд, осужденный был членом группировки милиционеров, которая на протяжении 1999-2000 годов действовала под руководством бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кировского РУВД Владислава Соболя. Анучин признан виновным в расправе по найму над мужчиной на Автомагистральной улице в октябре 2000 года и разбойном нападении на коммерсанта и его подругу.

Сам лидер банды Соболь в сентябре был приговорен к 16 годам колонии. Подробнее о его ОПГ «Лента.ру» рассказывала в отдельном материале.

