Киллер банды милиционеров получил срок за расправы над россиянами

Киллер банды милиционеров Соболя Олег Анучин получил почти 10 лет колонии

В Екатеринбурге к девяти с половиной годам колонии приговорили бывшего сотрудника правоохранительных органов Олега Анучина, обвиняемого в расправах над россиянами. Об этом сообщает Telegram-канал судов Свердловской области.

Как установил суд, осужденный был членом группировки милиционеров, которая на протяжении 1999-2000 годов действовала под руководством бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кировского РУВД Владислава Соболя. Анучин признан виновным в расправе по найму над мужчиной на Автомагистральной улице в октябре 2000 года и разбойном нападении на коммерсанта и его подругу.

Сам лидер банды Соболь в сентябре был приговорен к 16 годам колонии. Подробнее о его ОПГ «Лента.ру» рассказывала в отдельном материале.

