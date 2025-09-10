Лидера свердловской банды милиционеров с 11 жертвами на счету отправили в колонию

В Екатеринбурге лидер банды экс-милиционеров Соболь получил 16 лет колонии

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил к 16 годам колонии строгого режима лидера банды экс-милиционеров Владислава Соболя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кировского РУВД столицы Урала признали виновным в преступлении по пунктам «а», «д», «ж», «з», «к» части 2 статьи 105 («Убийство двух или более лиц по найму, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем и бандитизмом, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление») УК РФ.

Следствие и суд установили, что в 1999-2000 годы Соболь, занимая пост в органах, организовал и руководил бандой из пяти человек, в том числе сотрудников милиции. На их счету 11 жертв. В частности, в октябре 1999 года члены банды жестоко расправились в лесу с двумя мужчинами, от которых пытались получить информацию о сбытчике наркотиков. В апреле 2000 года банда также ворвалась в дом другой жертвы, от которой потребовала наркотики. Получив отказ, бандиты стали стрелять по мужчине, его матери и сожительнице.

Ранее сообщалось, что Соболь попросился в зону специальной военной операции на Украине.