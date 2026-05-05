Телезвезда разбила голову и показала себя в крови

Американская телезвезда Кортни Стодден заявила, что разбила голову. В видео, опубликованном в соцсети Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), она раскрыла подробности случившегося.

В ролике Стодден показала себя в крови. «Я уронила свой телефон, потянулась за ним слишком быстро и ударилась о край прилавка так сильно, что разбила голову. Кровь повсюду», — рассказала телезвезда.

Стодден добавила, что отправилась в больницу, где ей зашили рану на голове.

Кортни Стодден — модель и певица из США. Была участницей британских телешоу «Большой брат: Знаменитости» (Celebrity Big Brother) и «Звезды идут на свидание» (Celebs Go Dating).

Ранее стало известно, что австралийская теле- и радиоведущая Кэрри Бикмор врезалась в стену и сильно травмировала лоб. Она потеряла много крови и сравнила место происшествия со сценой преступления.