Макрон отверг обвинения во вмешательстве в дела Армении и Молдавии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает вмешательством выраженную им поддержку в отношении политических сил в Армении и Молдавии, потому что она была открытой. Об этом пишет ТАСС.
Макрон дал свой комментарий на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
«Что касается меня, то следует различать тех, кто вмешивается, манипулируя информацией, кто нарушает демократическую жизнь страны, действуя скрытно, и тех, кто открыто заявляет о своих политических позициях», — сказал он.
Макрон подчеркнул, что полностью берет на себя ответственность за поддержку надежного партнера на протяжении восьми лет как президент Французской Республики, как делал это, например, с Майей Санду.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали документ об установлении стратегического партнерства между странами.