19:33, 5 мая 2026

МИД отреагировал на новый пакет санкций Британии против России

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Новый пакет санкций Британии против России представляет собой очередной враждебный шаг Лондона в отношениях с Москвой. Об этом заявили в посольстве РФ в Великобритании, передает ТАСС.

«Сегодня Лондон объявил об очередном наборе нелегитимных санкционных мер против нашей страны. Понятно, что влияние этого враждебного шага, как и предыдущих, на общую ситуацию и, тем более, на ход СВО, замечено не будет, несмотря на пафосные лозунги британских властей», — отметили в диппредставительстве.

Представители посольства подчеркнули, что именно Лондон своими действиями способствует продолжению конфликта на Украине, оказывая финансовую и военную помощь Киеву.

Ранее британский Минфин объявил о расширении антироссийских санкций. Под ограничения попали 10 физлиц и 8 организаций.

