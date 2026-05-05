Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:58, 5 мая 2026Россия

Минобороны сообщило о новой массированной атаке ВСУ на Россию в течение пяти часов

Минобороны: Над регионами России сбито 88 беспилотников ВСУ за пять часов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images

Над регионами России средства противовоздушной обороны за последние пять часов сбили 88 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). О новой массированной атаке сообщили в министерстве обороны.

Атака была совершена в период с 09:00 до 14:00 по московскому времени с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

По данным оборонного ведомства, дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Крымом и Чувашией.

Также беспилотники сбивали над Московским регионом.

О пострадавших и разрушениях на земле данных не приводится.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по России 289 беспилотных летательных аппаратов в ночь на 5 мая. За утро над Россией было сбито еще 43 украинских дрона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Россию 600 дронами и новейшими ракетами «Фламинго». Москва нанесла удар возмездия, а Зеленский выступил с заявлением

    Принц Гарри и Меган Маркл остались без приглашения на главное модное событие года

    Россиян предупредили о пике активности клещей

    Раскрыта причина отказа Тимоти Шаламе от совместного с Кайли Дженнер выхода на Met Gala

    Конкурент Кличко прокомментировал сообщения о своей отставке

    Названа реальная эффективность украинской ракеты «Фламинго»

    Солистка группы «Винтаж» назвала место силы

    Крупнейший российский застройщик допустил дефолт

    Сотни авиарейсов оказались задержаны или отменены из-за атак беспилотников на Москву

    Россиянам напомнили о запрете жарки шашлыка в одном случае

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok