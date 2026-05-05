Минобороны сообщило о новой массированной атаке ВСУ на Россию перед режимом тишины

Минобороны: Над регионами России сбиты 43 украинских беспилотника

Над регионами России за два часа сбили 43 украинских беспилотника. О новой массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили в Министерстве обороны.

Атака была совершена в период с 7 до 9 часов утра по московскому времени с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

По данным оборонного ведомства, ударам подверглись территории Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Волгоградской, Воронежской областей, а также Республики Адыгея и Московского региона.

Ранее сообщалось, что перед объявленным Украиной режимом тишины ВСУ выпустили по России 289 беспилотных летательных аппаратов в ночь на 5 мая. Массированной атаке подверглись 19 регионов.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вводит режим перемирия с полуночи 6 мая, отметив, что за время, оставшееся до этого момента, реально обеспечить прекращение огня. Он также объявил, что начиная с этого момента Киев будет действовать зеркально.

Минобороны России также объявило перемирие в зоне специальной военной операции 8 и 9 мая после того, как президент России Владимир Путин заявил лидеру США Дональду Трампу, что готов объявить перемирие на Украине ради празднования Дня Победы.