Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:43, 5 мая 2026Россия

Минобороны сообщило о новой массированной атаке ВСУ на Россию перед режимом тишины

Минобороны: Над регионами России сбиты 43 украинских беспилотника
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Над регионами России за два часа сбили 43 украинских беспилотника. О новой массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили в Министерстве обороны.

Атака была совершена в период с 7 до 9 часов утра по московскому времени с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

По данным оборонного ведомства, ударам подверглись территории Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Волгоградской, Воронежской областей, а также Республики Адыгея и Московского региона.

Ранее сообщалось, что перед объявленным Украиной режимом тишины ВСУ выпустили по России 289 беспилотных летательных аппаратов в ночь на 5 мая. Массированной атаке подверглись 19 регионов.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вводит режим перемирия с полуночи 6 мая, отметив, что за время, оставшееся до этого момента, реально обеспечить прекращение огня. Он также объявил, что начиная с этого момента Киев будет действовать зеркально.

Минобороны России также объявило перемирие в зоне специальной военной операции 8 и 9 мая после того, как президент России Владимир Путин заявил лидеру США Дональду Трампу, что готов объявить перемирие на Украине ради празднования Дня Победы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности об атаке ВСУ на российскую многоэтажку в 1000 километров от границы

    Тренер «Зенита» назвал фаворита Лиги чемпионов

    В России отреагировали на объявленное Зеленским перемирие в ночь на 6 мая

    В России утвердили новые правила проведения экзаменов на водительские права

    В МИД России заявили о переводе региона НАТО на «казарменно-караульное положение»

    Главный конкурент Tesla столкнулся с падением продаж электрокаров

    Японский депутат рассказал о содержании послания России от премьер-министра

    Девочку нашли мертвой на улице в Подмосковье

    Telegram заблокировал более 100 тысяч каналов и групп за сутки

    Обливший многодетную мать кислотой киллер ушел на СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok