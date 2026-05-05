Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:13, 5 мая 2026Интернет и СМИ

Минцифры заявило о согласовании оперативного открытия «белого списка» сайтов

Минцифры согласовывает оперативное открытие «белого списка» на время ограничений
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Министерство цифрового развития (Минцифры) России заявило, что согласовывает оперативное открытие в Москве «белого списка» сайтов на время ограничений. Об этом пишет РИА Новости.

«Минцифры согласовывает с правоохранительными органами и специальными службами возможность оперативного открытия в Москве "белого списка" сайтов для доступа к социально значимым интернет-ресурсам в период отключения мобильного интернета по соображениям безопасности», — сказали в министерстве.

В Минцифры отметили, что сообщат об открытии доступа к ресурсам, когда получат разрешения.

Ранее сообщалось, что Сбер дал рекомендации на случай возможных проблем с мобильным интернетом. Клиентам посоветовали подключаться к Wi-Fi, чтобы пользоваться сервисами банка.

Перед этим оператор «Билайн» предупредил о возможных ограничениях мобильного интернета и СМС в Москве в период с 5 по 9 мая. В компании заявили, что такие меры могут быть введены в целях обеспечения безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Россию 600 дронами и новейшими ракетами «Фламинго». Москва нанесла удар возмездия, а Зеленский выступил с заявлением

    Раскрыты истинные причины попыток ЕС продолжить конфликт на Украине

    Победительницу «Битвы экстрасенсов» покусала собака

    Во Франции возмутились пением Макрона в Ереване

    Великобритания расширила санкции против России

    Генерал назвал возможное место запуска дронов по региону в 1000 километров от границы

    Политолог спрогнозировал действия Киева на 9 Мая

    Дерматолог назвала худшее натуральное средство гигиены

    Вероятность удара ВСУ по параду на 9 Мая в Москве оценили

    Москвичам рассказали о погоде 9 Мая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok