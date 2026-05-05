Минцифры заявило о согласовании оперативного открытия «белого списка» сайтов

Минцифры согласовывает оперативное открытие «белого списка» на время ограничений

Министерство цифрового развития (Минцифры) России заявило, что согласовывает оперативное открытие в Москве «белого списка» сайтов на время ограничений. Об этом пишет РИА Новости.

«Минцифры согласовывает с правоохранительными органами и специальными службами возможность оперативного открытия в Москве "белого списка" сайтов для доступа к социально значимым интернет-ресурсам в период отключения мобильного интернета по соображениям безопасности», — сказали в министерстве.

В Минцифры отметили, что сообщат об открытии доступа к ресурсам, когда получат разрешения.

Ранее сообщалось, что Сбер дал рекомендации на случай возможных проблем с мобильным интернетом. Клиентам посоветовали подключаться к Wi-Fi, чтобы пользоваться сервисами банка.

Перед этим оператор «Билайн» предупредил о возможных ограничениях мобильного интернета и СМС в Москве в период с 5 по 9 мая. В компании заявили, что такие меры могут быть введены в целях обеспечения безопасности.