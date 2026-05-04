11:22, 4 мая 2026

Москвичам сообщили о возможных ограничениях интернета и СМС

Маргарита Щигарева
Фото: Lazy_Bear / Shutterstock / Fotodom

Оператор «Билайн» предупредил о возможных ограничениях мобильного интернета и СМС в Москве. Об этом пишет РИА Новости.

«Возможны временные ограничения в работе мобильного интернета и СМС в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая», — говорится в сообщении оператора. В компании уточнили, что ограничения могут быть введены в целях обеспечения безопасности.

Для доступа в интернет клиентам посоветовали использовать Wi-Fi, а для голосовых звонков — функцию VoLTE.

О том, что в Москве в целях безопасности могут ограничить работу мобильного интернета на майских праздниках, стало известно 29 апреля. Утверждалось, что к таким мерам могут прибегнуть 5, 7 и 9 мая.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о перебоях в работе интернета. Глава государства отметил, что они бывают связаны с оперативной работой по предотвращению террористических актов.

