Москвичам сообщили о возможных ограничениях интернета и СМС

РИА Новости: С 5 по 9 мая в Москве возможны ограничения интернета и СМС

Оператор «Билайн» предупредил о возможных ограничениях мобильного интернета и СМС в Москве. Об этом пишет РИА Новости.

«Возможны временные ограничения в работе мобильного интернета и СМС в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая», — говорится в сообщении оператора. В компании уточнили, что ограничения могут быть введены в целях обеспечения безопасности.

Для доступа в интернет клиентам посоветовали использовать Wi-Fi, а для голосовых звонков — функцию VoLTE.

О том, что в Москве в целях безопасности могут ограничить работу мобильного интернета на майских праздниках, стало известно 29 апреля. Утверждалось, что к таким мерам могут прибегнуть 5, 7 и 9 мая.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о перебоях в работе интернета. Глава государства отметил, что они бывают связаны с оперативной работой по предотвращению террористических актов.