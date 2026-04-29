Стали известны возможные даты ограничения интернета в Москве на майских праздниках

«Коммерсантъ»: Мобильный интернет в Москве могут ограничивать 5, 7 и 9 мая

В Москве могут ограничить работу мобильного интернета на майских праздниках. О возможных датах сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке телекоммуникаций и еще одного неназванного собеседника.

Как стало известно одному из собеседников издания, мобильный интернет в столице могут ограничивать 5, 7 и 9 мая в целях безопасности.

Другой источник «Коммерсанта» отметил, что работу интернета в Москве ограничат только 7 мая, в день репетиции парада Победы, и 9 мая, во время парада.

Ранее президент России Владимир Путин высказался об отключениях интернета в России. Он заявил, что эта мера связана с предотвращением террористических угроз.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условие, при которых в России перестанут ограничивать работу мобильного интернета. Он заявил, что это произойдет когда в стране снимут меры безопасности.