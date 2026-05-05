11:33, 5 мая 2026

Сбер дал рекомендации россиянам при проблемах с мобильным интернетом

Сбер посоветовал подключаться к Wi-Fi, чтобы пользоваться приложением банка
Евгения Наумова
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Сбер дал рекомендации россиянам в случае возможных проблем с мобильным интернетом. Комментарий пресс-службы компании имеется в распоряжении «Ленты.ру».

«В ближайшие дни в ряде регионов России возможны кратковременные перебои с мобильным интернетом и доставкой СМС. Ограничения будут носить эпизодический характер — не на весь день, а отдельными интервалами», — рассказали в Сбере.

В пресс-службе предупредили, что у части россиян вход в приложения СберБанк Онлайн и СберБизнес может быть затруднен. Клиентам посоветовали подключаться к Wi-Fi, чтобы пользоваться сервисами банка.

«СМС с кодами подтверждения иногда будут приходить с задержкой. Это не сбой в банке — это особенности связи в моменте», — добавили в Сбере. Отмечается, что СМС будут сохранены — при подключении к Wi-Fi или стабильной работе мобильного интернета их можно найти в мобильном приложении банка в разделе «История операций».

Там также подчеркнули, что отделения, банкоматы и контакт-центр продолжают работать в штатном режиме.

Ранее оператор «Билайн» предупредил о возможных ограничениях мобильного интернета и СМС в Москве с 5 по 9 мая. Как уточнили в компании, такая мера может быть введена в целях обеспечения безопасности.

