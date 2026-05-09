Гости парада Победы на Красной площади получили памятные подарки

Гости парада Победы в Москве получили в подарок модели бомбардировщика Пе-2

Гости парада в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне получили памятные подарки.

В подарочные наборы, преподнесенные гостям, входят модель советского бомбардировщика Пе-2, а также толстовка, дождевик и термос, пишет российское информационное агентство.

Парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади в Москве.

В начале парада почетный караул традиционно внес на площадь государственный флаг России и Знамя Победы под звуки песни «Священная война». Затем министр обороны России Андрей Белоусов и главком Сухопутных войск генерал-полковник Андрей Мордвичев совершили объезд и поприветствовали построившиеся на площади парадные расчеты.

После этого расчеты прошли пешим строем по брусчатке Красной площади. Также была продемонстрирована работа российских военнослужащих всех видов и родов войск, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции (СВО).

Командующим парадом Победы на Красной площади впервые стал главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил России, Герой России, генерал-полковник Андрей Мордвичев.