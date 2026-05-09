Путин высказался о делении Победы на «свою» и «чужую»

Путин: Россия никогда не делила Победу на «свою» и «чужую»

Россия никогда не делила победу в Великой Отечественной войне на «свою» и «чужую». Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе выступления на торжественном приеме в честь Дня Победы, передает ТАСС.

«Общеизвестно, что народы Советского Союза внесли определяющий вклад в разгром нацизма. При этом мы никогда не делили эту грандиозную Победу на свою и чужую», — подчеркнул российский лидер.

Путин подчеркнул, что Россия чтит вклад всех воинов антигитлеровской коалиции, участников движения Сопротивления, партизан и подпольщиков. Он также добавил, что долг России — противостоять героизации нацизма во всех ее проявлениях.

