11:55, 9 мая 2026

Путин высказался о делении Победы на «свою» и «чужую»

Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Фото: Александр Щербак / РИА Новости

Россия никогда не делила победу в Великой Отечественной войне на «свою» и «чужую». Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе выступления на торжественном приеме в честь Дня Победы, передает ТАСС.

«Общеизвестно, что народы Советского Союза внесли определяющий вклад в разгром нацизма. При этом мы никогда не делили эту грандиозную Победу на свою и чужую», — подчеркнул российский лидер.

Путин подчеркнул, что Россия чтит вклад всех воинов антигитлеровской коалиции, участников движения Сопротивления, партизан и подпольщиков. Он также добавил, что долг России — противостоять героизации нацизма во всех ее проявлениях.

Ранее кандидат философских наук, старший научный сотрудник БФУ им. Канта Андрей Тесля описал в комментарии «Ленте.ру» будущее Дня Победы на постсоветском пространстве. По мнению философа, в этом процессе отражаются и более глубокие трансформации всего постсоветского пространства.

