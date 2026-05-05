На матче Кубка России «Спартак» — ЦСКА пройдет акция «Бессмертный полк»

В финале Пути регионов Кубка России «Спартак» — ЦСКА пройдет «Бессмертный полк»

В финальном матче Пути регионов Кубка России «Спартак» — ЦСКА пройдет акция «Бессмертный полк». Об этом сообщает Telegram-канал красно-белых (РПЛ).

Почтить память своих родных и близких сможет любой болельщик. Для этого необходимо создать индивидуальный макет на сайте акции и прийти с ним 6 мая на трибуны стадиона «Лукойл Арена». Помимо того, в рамках мемориальной программы «Одна на всех: команда, Родина, Победа!» с композицией «От героев былых времен» выступит народный артист РФ Александр Домогаров.

Финал Пути регионов Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА пройдет 6 мая на стадионе «Лукойл Арена». Начало в 20:00 по московскому времени.

Ранее главный тренер красно-белых Хуан Карседо прокомментировал историю с положительной допинг-пробой нападающего команды Антона Заболотного. «Антон — это настоящий профессионал, хороший человек. Мы его поддержали и надеемся, что все хорошо закончится», — заявил Карседо.