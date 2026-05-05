Новости спорта
10:24, 5 мая 2026Спорт

Главный тренер «Спартака» высказался о положительной допинг-пробе Заболотного

Карседо: Мы поддержали Заболотного и надеемся, что скоро все закончится
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о положительной допинг-пробе нападающего команды Антона Заболотного. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам специалиста, это не очень хорошо и для игрока, и для команды. «Но Антон — это настоящий профессионал, хороший человек. Мы его поддержали и надеемся, что все хорошо закончится», — заявил Карседо.

Ранее стало известно, что футболист сдал положительную допинг-пробу. Игрок отметил, что никогда осознанно не принимал допинг и планирует доказать свою невиновность.

В текущем сезоне Заболотный провел 15 матчей за «Спартак», в которых не забил ни одного мяча. Также на его счету два гола в 19 матчах за сборную России.

