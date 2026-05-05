НАТО обвинили в учениях по захвату Калининградской области

00:50, 5 мая 2026

Посол Корчунов: В НАТО обучают морской блокаде и захвату Калининградской области
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Johanna Geron / Reuters

В НАТО проводят учения по морской блокаде и захвату Калининградской области. В этом альянс обвинил российский посол в Норвегии Николай Корчунов в интервью ТАСС.

Согласно его заявлению, страны — члены блока не раз показывали готовность ограничивать передвижение коммерческих судов вопреки нормам международного права «под фальшивой вывеской борьбы с так называемым теневым флотом».

«Натовцы со свойственным им высокомерием склонны считать Балтийское море своим "внутренним озером". В учениях под руководством Великобритании отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области», — подтвердил дипломат.

По его словам, Британия хочет усилить контроль над стратегическими морскими коммуникациями в Северной Атлантике за счет ресурсов своих партнеров, в частности, Норвегии.

«МИД ведет работу на международных площадках в плотном взаимодействии со странами мирового большинства, которые, как и мы, считают категорически неприемлемыми неоколониальные притязания Запада на морское господство», — предупредил Корчунов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что при создании угроз Калининградской области Россия будет их уничтожать. Он добавил, что такие действия НАТО чреваты крупномасштабным конфликтом.

