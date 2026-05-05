12:07, 5 мая 2026

Президент Финляндии попытался объяснить мотивы Европы по Украине

Президент Финляндии Стубб: Украина нужна Европе для сдерживания России
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украина нужна Европе для сдерживания России. Так мотивы европейских стран по украинскому конфликту попытался объяснить президент Финляндии Александр Стубб в интервью Helsingin Sanomat.

«Европе нужна Украина для сдерживания России, потому что даже после окончания войны российская угроза не исчезнет», — сказал он.

По его словам, Европе было бы выгодно, если бы Киев стал членом как Европейского союза (ЕС), так и НАТО.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) случайно попали на территорию страны. Он подчеркнул, что Хельсинки поддерживает Украину в конфликте с Россией, но настаивает на том, чтобы воздушное пространство Финляндии не нарушалось.

