14:37, 5 мая 2026

Пропавшие в горах Карачаево-Черкесии туристки шли к озеру Любви

Алина Черненко

Кадр: Роза ветров / YouTube

Две туристки из Астрахани, пропавшие в горах Карачаево-Черкесии, шли к озеру Любви, которое, по преданию, помогает найти вторую половинку. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, 24-летняя Дарья П. и 23-летняя Виктория Г. зарегистрировали свой маршрут и вышли на него 24 апреля в городе Теберда Карачаевского района. Виктория руководила походом, а Дарья вела в соцсетях путевой дневник, в котором делилась с подписчиками планами. В частности, она написала, что едет с подругой на Кавказ с конца апреля до 3 мая. 4 мая она назвала резервным днем — если после этой даты туристки будут недоступны, она попросила звонить в МЧС.

Как пишет издание, последний раз Дарья и Виктория были на связи около 14:30 4 мая. Они попросили спасателей о помощи, так как погода резко ухудшалась. После этого девушки пропали.

Одной из последних точек маршрута туристок было озеро Любви, которое находится на высоте 2,4 тысячи метров. Согласно легенде, если искупаться в нем и бросить монету, можно встретить своего суженого.

Информация о том, что две россиянки отправились в горы Карачаево-Черкесии и потерялись, появилась 5 мая. Известно, что девушки заблудились в последний день похода.

