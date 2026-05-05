Две туристки отправились в поход и потерялись в российском регионе

Две туристки из Астрахани отправились в поход в горы Карачаево-Черкесии и потерялись. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, девушки заблудились в последний день похода. Они должны были выйти к поселению и связаться с родителями, но этого не произошло. Тогда их близкие забили тревогу и обратились в экстренные службы. Известно, что маршрут путешественниц был зарегистрирован в МЧС.

Сейчас в этом российском регионе начались организованные поиски пропавших туристок. В операции участвуют 15 спасателей. Первая группа сотрудников МЧС обследует местность рядом с селом Красный Карачай и пойдет через перевал Муху, а вторая отправится на перевал Архызское седло и в Марухское ущелье.

Как пишет Telegram-канал, оба маршрута считаются сложными даже для подготовленных походников из-за резких перепадов высоты, нестабильной погоды и отсутствия связи.

В апреле группа туристов отправилась в поход по Налычевской долине на Камчатке и пропала. Через какое-то время людей нашли, однако не все они к тому моменту были живы.

