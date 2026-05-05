Ракетную опасность объявили в двух тысячах километров от границы с Украиной

Кухарчук: Ракетная опасность объявлена в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил глава российского региона Руслан Кухарчук в своем Telegram-канале.

«В ЮГРЕ ОБЪЯВЛЕН РЕЖИМ РАКЕТНОЙ ОПАСНОСТИ! Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. Прошу сохранять спокойствие», — написал Кухарчук.

Telegram-канал «Осведомитель» отметил, что ХМАО-Югра находится в более чем двух тысячах километров от границы с Украиной.

Ранее взрывы прогремели в Чебоксарах и в Казани. Кроме того, ракетная опасность объявлена на всей территории Приволжского федерального округа.