14:44, 5 мая 2026Наука и техника

Раскрыт фактор риска преждевременной смерти

ERJ: Тяжелая форма астмы повышает риск преждевременной смерти
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: create jobs 51 / Shutterstock / Fotodom

Тяжелая форма астмы может значительно повышать риск преждевременной смерти. К такому выводу пришли исследователи из Каролинского института, опубликовавшие результаты в журнале European Respiratory Journal (ERJ).

В исследовании проанализировали данные более 11 тысяч человек с астмой, за которыми наблюдали до 20 лет. Выяснилось, что среди пациентов с тяжелой формой заболевания умерли 34 процента, тогда как среди людей с легкой и средней астмой — около 20 процентов. В среднем риск преждевременной смерти у таких пациентов оказался почти в два раза выше.

При этом причина повышенной смертности связана не столько с самими приступами астмы, сколько с сопутствующими заболеваниями. У людей с тяжелой астмой чаще развиваются сердечно-сосудистые болезни и онкологические патологии, которые в итоге и становятся основной причиной смерти. Частые обострения и постоянная нагрузка на организм усугубляют общее состояние здоровья.

Авторы отмечают, что тяжелая астма встречается у сравнительно небольшой доли пациентов — около 3–8 процентов, однако именно эта группа требует особого внимания. Результаты подчеркивают необходимость более точной диагностики, регулярного наблюдения и персонализированного лечения, чтобы снизить риски и улучшить прогноз.

Ранее стало известно, что длительный прием лоперамида и дифеноксилата связан с повышением риска смерти.

