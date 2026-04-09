Популярные препараты для кишечника связали с повышенным риском смерти

CM: Длительный прием лоперамида и дифеноксилата связан с повышением риска смерти

Длительный прием некоторых препаратов, применяемых при синдроме раздраженного кишечника, может быть связан с повышенным риском смерти. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие данные более 650 тысяч пациентов. Результаты работы опубликованы в журнале Communications Medicine (CM).

Ученые изучили электронные медицинские записи взрослых пациентов за период почти в 20 лет. В анализ вошли как препараты, одобренные для лечения заболевания, так и широко применяемые в практике средства: антидепрессанты, спазмолитики и противодиарейные препараты. Такой подход позволил оценить долгосрочные последствия терапии, которые обычно не учитываются в клинических испытаниях.

Оказалось, что длительное использование антидепрессантов связано с увеличением риска смерти примерно на 35 процентов. Противодиарейные средства, включая лоперамид и дифеноксилат, показали еще более выраженную связь — риск смерти у их пользователей был примерно в два раза выше. При этом другие методы лечения, включая одобренные препараты и спазмолитики, подобной связи не показали.

Авторы подчеркивают, что исследование выявляет статистическую связь, но не доказывает, что именно препараты напрямую приводят к смерти. Повышенные риски могут быть связаны с общим состоянием пациентов, сопутствующими заболеваниями или осложнениями, такими как сердечно-сосудистые события и инсульты.

