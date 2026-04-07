Популярные препараты связали с защитой организма от инфекций

JAMA: Препараты из группы агонистов GLP-1 защищают от тяжелых инфекций

Препараты из группы агонистов GLP-1 (к примеру, «Оземпик»), применяемые при диабете и для снижения веса, могут вызывать выраженные побочные эффекты со стороны пищеварения, но при этом потенциально защищать от некоторых инфекций. К такому выводу пришли авторы крупного обзора, опубликованного в журнале JAMA Network Open.

Исследователи проанализировали 60 метаанализов, включающих данные более чем 3,5 миллиона человек и 1751 клиническое испытание. Наиболее устойчивой находкой оказалась связь этих препаратов с желудочно-кишечными симптомами — в частности, тошнотой, диареей и рвотой. Эти эффекты объясняются механизмом действия лекарств: они замедляют опорожнение желудка и усиливают чувство насыщения.

При этом ученые обнаружили и неожиданные потенциальные преимущества. Данные указывают, что такие препараты могут снижать риск тяжелых инфекций, а также положительно влиять на состояние легких, снижая воспаление и окислительный стресс. Кроме того, есть предварительные свидетельства возможной пользы для мозга и костной ткани, включая снижение риска деменции и переломов.

Авторы подчеркивают, что несмотря на потенциальные преимущества, при применении препаратов важно учитывать риск побочных реакций и тщательно наблюдать за состоянием пациентов.

Ранее ученые выяснили, что «Оземпик» снижает риск сердечно-сосудистых осложнений при диабете 2 типа.