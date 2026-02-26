Реклама

17:40, 26 февраля 2026Наука и техника

Популярный препарат для похудения связали со снижением риска проблем с сердцем

TLDE: «Оземпик» снижает риск сердечно-сосудистых осложнений при диабете 2 типа
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Alones / Shutterstock / Fotodom

Сочетание препаратов из группы агонистов рецепторов GLP-1 — к которым относится, в частности, семаглутид («Оземпик») — и здорового образа жизни значительно снижает риск сердечно-сосудистых осложнений у людей с диабетом 2 типа. К такому выводу пришли исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения. Работа опубликована в The Lancet Diabetes & Endocrinology (TLDE).

В анализ включили данные более 98 тысяч взрослых пациентов без ранее диагностированных сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые оценивали использование GLP-1-препаратов и соблюдение восьми здоровых привычек — правильного питания, регулярной физической активности, отказа от курения, полноценного сна, умеренного употребления алкоголя, управления стрессом и других факторов.

Оказалось, что пациенты, принимавшие препараты типа «Оземпика» и придерживавшиеся шести–восьми здоровых привычек, имели на 43 процента более низкий риск инфаркта, инсульта или смерти от сердечно-сосудистых причин по сравнению с теми, кто не использовал препараты и вел нездоровый образ жизни.

При этом оба подхода были эффективны и по отдельности. Применение GLP-1 снижало риск тяжелых осложнений на 16 процентов, а строгое соблюдение здоровых привычек — на 60 процентов. Это свидетельствует о том, что лекарства и образ жизни усиливают эффект друг друга, а не конкурируют.

Ранее стало известно, что «Оземпик» снижает риск переломов позвонков.

