Раскрыты подробности о ракетной опасности в 2000 километров от границы с Украиной

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) в ночь на 5 мая объявили ракетную опасность. Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал о том, что могла угрожать опасность региону, находящемуся в 2000 километров от границы с Украиной. Его слова приводит aif.ru.

«В ХМАО была ракетная опасность. Но думаю, что ракет таких, которые долетают, у них нет. Американцы не делятся "Томагавками", им самим не хватает из-за событий на Ближнем Востоке. У европейцев Storm Shadow, у немцев Taurus, но они не долетят», — пояснил он.

Отвечая на вопрос, могли ли ВСУ пытаться ударить дальнобойными ракетами «Фламинго», эксперт отметил, что в прошлые разы все снаряды уничтожались до подлетов к целям.

«Может, это беспилотники. Которые могли пускать и с нашей территории, и с границы Казахстана», — заключил он.

Глава ХМАО Руслан Кухарчук в ночь на 5 мая сообщил о ракетной опасности в регионе. Он призвал сохранять спокойствие, а также отметил, что ответственные службы и ведомства были приведены в режим повышенной готовности.