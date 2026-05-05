Раскрыты трое расчленивших и разбросавших жертву по городу россиян

На Урале спустя 23 года трое местных жителей пойдут под суд за убийство и разбой

На Урале раскрыты трое расчленивших и разбросавших жертву по Екатеринбургу россиян. Об этом сообщает «Е1.ru» в своем Telegram-канале.

Фигуранты — двое мужчин 54 и 44 лет и одна 68-летняя женщина.

По данным правоохранителей, 27 мая 2003 года они заманили свою знакомую в квартиру и потребовали ее отдать ювелирные украшения. Получив отказ, они избили потерпевшую руками и подручными предметами. От полученных травм женщина не выжила. В тот день злоумышленники получили ее украшения, стоимостью более 160 тысяч рублей. Затем они решили скрыть следы и расчленили пострадавшую. Получившиеся фрагменты они разбросали в разных частях города.

Ранее сообщалось, что в Пушкино правоохранители задержали местного жителя, который жестоко расправился со знакомым и расчленил его.