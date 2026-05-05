Разрыв в уровне зарплат мужчин и женщин стал максимальным

FinExpertiza: Женщинам в России платят почти на 34 % меньше, чем мужчинам

В 2025 году средние заработки женщин, трудящихся на крупных и средних предприятиях России, оказались на 33,7 процента ниже, чем у мужчин. Это показало исследование, проведенное аналитиками FinExpertiza, результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

Достигнутый гендерный разрыв в трудовых доходах стал максимальным за последние 13 лет. Самая большая разница в заработных платах наблюдается в северных и дальневосточных субъектах, а также в ряде индустриально развитых регионов. В Мурманской области зарплаты женщин в среднем на 47 процентов ниже мужских, а в Забайкальском крае — на 44 процента. Для Еврейской автономной области этот показатель составил 43,8, для Хакасии — 40,6, для Астраханской области — 39,9, Иркутской области — 39,5, а для Кемеровской области — 39,5 процента. В Бурятии разрыв оценили в 39,2 процента. В Курской области и Хабаровском крае речь идет о 38,4 процента.

При этом минимальную разницу между зарплатами зафиксировали на предприятиях северокавказских республик и других регионов с высокой долей бюджетного сектора. Например, в Ингушетии и Кабардино-Балкарии заработки женщин отстают от мужских на 13,8 процента, на Алтае — на 20,4 процента, в Северной Осетии — на 21,6 процента, а в Калмыкии — на 22,7 процента.

Самый сильный разрыв в заработных платах оказался характерен для таких сфер деятельности, как культура, спорт и развлечения. В этих сегментах женщинам платят на 39 процентов меньше, нежели мужчинам. В секторе информации и связи разницу оценили в 37,1 процента, в профессиональной, научной и технической деятельности — в 31,3 процента.

Небольшая разница в оплате труда наблюдается в строительстве (минус 8,4 процента), образовании (минус 14,1 процента), операциях с недвижимостью (минус 19,1 процента), водоснабжении, обращении с отходами и ликвидации загрязнений (минус 19,7 процента) и здравоохранении (минус 22,6 процента).

По словам профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, мужчины в России получают более высокую пенсию, чем женщины.