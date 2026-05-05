Стали известны подробности о спасенной медведице Дыньке и ее дружбе с Арбузиком

«Земля прайда»: Осиротевшая Дынька чувствует себя лучше и дружит с Арбузиком

Маленькая медведица Дынька, спасенная из реки в Северной Осетии, чувствует себя лучше. Подробности о ее состоянии и дружбе с щенком Арбузиком передает в Telegram парк львов «Земля прайда», куда животное привезли на реабилитацию.

Спустя непродолжительное время в парке Дынька стала счастливым медвежонком, «который ест кашу, отталкивает задней лапой собаку». С щенком Арбузиком, которого медведица признала не сразу, она наконец-то подружилась. «Все у них хорошо», — резюмировали волонтеры.

Благодаря Арбузику эмоциональное состояние Дыньки улучшилось, вместе с этим укрепилось и ее здоровье. В частности, медвежонка больше не мучает сильная диарея. Она стала больше играть и проводить время со своим новым другом.

«Дынька нашла в Арбузике поддержку, защиту и спокойствие, которых ей так не хватало, а Арбузик понял, что Дынька — это осиротевшая душа, которая нуждается в помощи, и даже разрешает ей то, что не разрешал никому — подходить к его миске и даже отбирать еду», — рассказали работники парка.

Отмечается, что в скором времени Дынька получит последнюю прививку и сможет гулять вне домика.

Осиротевшую медведицу обнаружили в Северной Осетии в середине апреля. Она сидела совсем одна в заброшенном дворе в дровнике и жалобно кричала. Обнаружившие ее люди оставили ей еды, думая, что за ней вернется мать, но этого не случилось. Волонтеры предполагают, что мать-медведица могла стать жертвой браконьеров.

Затем медвежонок увязался за людьми в поисках помощи и чуть не утонул в горной реке. Дынька не могла выбраться сама, сильно замерзла и была истощена, поскольку не ела около двух дней. Ее спасли волонтеры, которые затем передали ее на реабилитацию в парк «Земля прайда».

Там маленькая медведица страдала от одиночества и тяжело переносила разлуку с людьми. Тогда специалисты решили подселить к ней щенка кавказской овчарки по кличке Арбузик.