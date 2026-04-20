20 апреля 2026

У маленькой медведицы Дыньки появился друг-щенок по кличке Арбузик

У спасенной из реки в Северной Осетии медведицы Дыньки появился друг-щенок
Антонина Черташ
Спасенная из реки в Северной Осетии трехмесячная медведица Дынька, прибывшая в парк львов «Земля прайда», подружилась с щенком Арбузиком. Об этом сообщает Telegram-канал парка.

Медвежонок-сирота настолько тяжело переносил разлуку с людьми, что сотрудникам приходилось сидеть с ним сутками, делать капельницы и просто находиться рядом, потому что для Дыньки это было критически важно. По словам работников, после прибытия в парк она не играла с игрушками, кричала и могла не спать ночами. «Мы почти всю ночь сидели с ней, чтобы она успокоилась, и только к четырем часам утра смогли уйти, когда она крепко уснула. Ничего лучше быть не может, чем привести ей друга», — рассказали в парке.

Чтобы решить проблему, было решено подселить к маленькой Дыньке компаньона. Так у нее появился друг-щенок по кличке Арбузик — будущий охранник парка породы кавказская овчарка. Поначалу Дынька испугалась: она не поняла, кто это и почему он появился в ее домике. Но постепенно, сидя на руках у сотрудницы, начала присматриваться к гостю. Когда она осознала, что новый друг не хочет ее съесть, а хочет играть, — расслабилась.

С появлением Арбузика Дынька стала спокойнее: теперь они едят и отдыхают вместе, а щенок даже пытается охранять свою новую подругу. Хотя из-за недостатка веса и приступов апатии состояние медвежонка остается нестабильным, в «Земле прайда» верят, что дружба поможет Дыньке выздороветь и прийти в равновесие.

Материалы по теме:
Погасший Сатурн Умер легендарный аллигатор-долгожитель. Он видел Гитлера, скитался по улицам и пережил распад СССР
Погасший СатурнУмер легендарный аллигатор-долгожитель. Он видел Гитлера, скитался по улицам и пережил распад СССР
23 мая 2020
«Это была обычная жизнь» Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
«Это была обычная жизнь»Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
8 ноября 2019

Ранее сообщалось, что в Челябинской области спасли медведя Степана, за которого переживали тысячи россиян.

