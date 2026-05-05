17:43, 5 мая 2026

Стоматолог назвал повышающий риск потерять зубы фактор

Стоматолог Зарипов: Ожирение вдвое повышает риск развития пародонтита
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Rolf Vennenbernd / dpa / Globallookpress.com

Лишний вес может увеличивать риск потери зубов, предупредил стоматолог Джовид Зарипов. Этот фактор врач назвал в разговоре с «Известиями».

Как объяснил Зарипов, у людей с лишним весом жировая ткань выделяет вещества, которые провоцируют воспаление, что увеличивает риск пародонтита. Стоматолог отметил, что именно это заболевание считается одной из главных причин потери зубов у взрослых людей.

Доктор добавил, что ожирение увеличивает риск потерять зубы примерно в 1,5 раза. Если человек при этом курит, то риск увеличивается в три раза по сравнение с некурящим человеком без лишнего веса.

Стоматолог Андрей Кирьяков добавил, что проблемы с зубами провоцируют и другие факторы, сопутствующие ожирению. В их число врач включил сахарный диабет второго типа, избыток сахара и высокоуглеводное питание.

При этом Зарипов предупредил, что отсутствие зубов влияет на весь организм, а не только на состояние полости рта. «Нарушение жевательной функции ухудшает качество питания, увеличивает нагрузку на желудочно-кишечный тракт, а у пожилых людей может ускорять потерю мышечной массы, развитие общей слабости и даже когнитивных нарушений», — отметил доктор.

Ранее терапевт и кардиолог Сергей Вечтомов рассказал о причине постоянной сухости во рту. По его словам, симптом чаще всего указывает на заболевания эндокринной системы.

