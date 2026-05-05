Цена на российскую нефть взлетела до уровня 2014 года

Цена на российскую нефть Urals достигла 94,9 доллара за баррель, что является самым высоким уровнем с 2014 года и на 36 долларов превышает заложенные в бюджет ожидания. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минэкономразвития РФ.

По данным агентства, рост связан с подорожанием нефти на мировом рынке из-за рисков перебоев поставок на фоне конфликта между США и Ираном. Как заявил министр финансов Антон Силуанов, дополнительные доходы бюджета от повышения цен уже составили около 200 миллиардов рублей.

Вместе с тем аналитики отмечают, что рост цен не приведет к ускорению российской экономики.

Ранее сообщалось, что средние мировые цены на нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке достигли максимума с июля 2022 года.