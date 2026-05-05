Мировые цены на нефть достигли максимума с 2022 года

РИА Новости: Средние мировые цены на нефть достигли максимума с июля 2022 года

Средние мировые цены на нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке достигли максимума с июля 2022 года. Об этом сообщило РИА Новости на основе анализа данных Всемирного банка.

Отмечается, что в апреле средняя стоимость нефти составила 103,91 доллара за баррель. Это на 36,5 процента больше, чем годом ранее. При этом в июле 2022 стоимость сырья достигала 105,08 доллара за баррель.

Параллельно с этим стоимость нефти марки Brent составила 120,42 доллара за баррель, что на 44 выше прошлогодних показателей. В июле 2022 года стоимость данной марки составляла 120,08 доллара за баррель.

Ранее крупная авиакомпания США Spirit Airlines объявила о прекращении работы из-за топливного кризиса.