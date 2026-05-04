Путешествия
Путешествия
17:11, 4 мая 2026Путешествия

Крупная авиакомпания США прекратила работу из-за роста цен на топливо

Алина Черненко

Фото: Quinn Glabicki / Reuters

Крупная авиакомпания США Spirit Airlines объявила о прекращении работы из-за топливного кризиса. Об этом говорится в пресс-релизе американского перевозчика.

Представители лоукостера заявили об отмене всех рейсов со 2 мая и попросили пассажиров не приезжать в аэропорты. «К сожалению, несмотря на усилия компании, недавний существенный рост цен на нефть и другие факторы давления на бизнес значительно повлияли на финансовые перспективы Spirit», — говорится в источнике.

В авиакомпании добавили, что деньги за приобретенные билеты пассажирам вернут автоматически. А тем, кто бронировал их через турагентов, посоветовали обратиться за возвратом к их представителям.

Ранее сообщалось, что крупнейшая авиакомпания Европы, немецкая Lufthansa, отменит около 20 тысяч рейсов из-за нехватки топлива. Сокращения запланированы до октября.

