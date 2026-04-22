00:35, 22 апреля 2026

Крупнейшая авиакомпания Европы отменила десятки тысяч рейсов из-за нехватки топлива

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Крупнейшая авиакомпания Европы, немецкая Lufthansa отменит около 20 тысяч рейсов из-за нехватки топлива. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте перевозчика.

Уточняется, что было принято решение скорректировать расписание и сократить количество нерентабельных ближнемагистральных рейсов на 120 в сутки. Таким образом компания рассчитывает сэкономить более 40 тысяч тонн авиационного керосина, цена на который выросла вдвое с начала конфликта с Ираном.

Сокращения распланированы до октября. Сейчас Lufthansa обеспечена топливом на ближайшие недели и надеется на «в целом стабильные поставки» топлива. Тем не менее, перевозчик озаботился физической закупкой авиационного топлива, а также хеджированием цен.

Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль предупредил, что аэропорты Евросоюза (ЕС) могут столкнуться с крупнейшим коллапсом в истории уже через шесть недель. К этому времени они могут исчерпать все накопленные запасы авиационного топлива. Компании сильно зависят от поставок авиакеросина с Ближнего Востока. Однако война в Иране и последовавшая вскоре блокировка Ормузского пролива привели к стремительному снижению отгрузок вследствие нарушения судоходства в акватории важнейшей логистической артерии.

