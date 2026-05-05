Туристка сняла на видео урок по дайвингу и обвинила инструктора в домогательствах

DM: Инструктор по дайвингу в Египте потрогал туристку из США за ягодицы

Туристка из США сняла на видео урок по дайвингу в Египте и обвинила инструктора в домогательствах. Кадры публикует газета Daily Mail (DM).

Известно, что 31-летняя Раша Медиене прилетела в африканскую страну одна и отправилась на первое занятие курса 1 марта. По ее словам, при встрече инструктор воздержался от объятий с ней, так как она мусульманка, а урок проходил в Рамадан.

Однако после погружения в воду мужчина начал прикасаться к ней — держал ее за руку, обнимал, гладил по голове, ноге и даже потрогал за ягодицы. Все происходящее девушка засняла на видео. На кадрах видно, что туристка пыталась оттолкнуть инструктора, однако он не давал ей вырваться. Она рассказала, что мужчина предложил подвезти ее, но она отказалась и отправилась в отель. Медиене вспоминает, что чувствовала себя очень уязвимо, ведь не знала, как пользоваться кислородной маской и правильно погружаться.

