17:13, 5 мая 2026Авто

Ушедший из России производитель объявил отзыв десятков тысяч мотоциклов

Reuters: Harley-Davidson отзовет более 88 тысяч мотоциклов в США
Марина Аверкина

Фото: Yves Herman / Reuters

Американский бренд Harley-Davidson объявил отзывную кампанию, которая затронет 88 039 мотоциклов в США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA).

Регулятор не назвал конкретные модели, попавшие под отзыв, а также порядок проведения ремонта в дилерских центрах. Известно, что причиной кампании стала вероятная блокировка вентиляционного отверстия в задней пластине корпуса воздушного фильтра. Засорение вызывает рост давления в картере и создает излишнюю нагрузку на сальники, прокладки и другие детали мотора.

Владельцам байков рекомендовано самостоятельно отслеживать информацию по отзыву по идентификационному номеру транспортного средства (VIN) в базе данных NHTSA или дождаться официального уведомления от завода-изготовителя.

Ранее стало известно, что британский Jaguar Land Rover объявил крупнейший с момента создания альянса в 2008 году отзыв. Только в США кампания затронет более 170 тысяч автомобилей. Для производителя, поставившего на американский рынок за весь прошлый год около 80 тысяч машин, это серьезный репутационный урон.

