Ушедший из России автоконцерн объявил крупнейший отзыв в своей истории

Jaguar Land Rover отзовет более 170 тысяч кроссоверов обоих брендов

Британский Jaguar Land Rover объявил крупнейший отзыв с момента создания альянса в 2008 году. Только в США кампания затронет более 170 тысяч автомобилей. Для производителя, поставившего на американский рынок за весь прошлый год около 80 тысяч машин, это серьезный репутационный урон, пишет Carbuzz.

Под отзыв подпадают сразу несколько моделей, сошедших с конвейера в период с 2019 по 2024 год. Среди них Land Rover Range Rover Sport и Evoque, Range Rover, Discovery и Discovery Sport, Defender, Rover Velar, а также Jaguar E‑Pace (только версии с мягким гибридом) и Jaguar F‑Pace.

Все машины, попавшие в список, оборудованы системами мягкого гибрида. Внутри них установлены преобразователи постоянного тока, способные выйти из строя из‑за внутренней неисправности микросхем. В результате 12‑вольтовая цепь лишается подзарядки, следом отключаются почти все важные узлы современного автомобиля. Итог — полная потеря тяги.

Техническое решение проблемы пока не найдено, признаются в компании, но эксплуатировать машины владельцам не запрещено. Если неисправность проявится, на приборной панели загорится предупреждение: «Остановитесь безопасно. Обнаружена электрическая неисправность». Оно предписывает немедленно съехать на обочину. Игнорирование сигнала вызовет цепочку дополнительных ошибок, после чего двигатель заглохнет, а заряда аккумулятора не хватит для поддержания работы электрических систем.

