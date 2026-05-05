В Европе предрекли улучшение отношений с Трампом по одной причине

Politico: Недовольство Трампа Европой рассеется из-за отсутствия поддержки в США

Недовольство президента США Дональда Трампа в отношении Европы рассеется, когда он поймет, что такой подход не приносит ему большой поддержки в Соединенных Штатах. Об этом заявил высокопоставленный политик-консерватор и союзник канцлера Германии Фридриха Мерца, специализирующийся на международных делах, Юрген Хардт, сообщает Politico.

«Я считаю, что нынешнее недовольство Дональда Трампа рассеется в тот момент, когда он поймет, что такой подход не приносит ему большой поддержки в США», — сказал он.

Хардт выразил сомнения, что в США существует фундаментальная враждебность по отношению к Европе, на которой можно было бы основываться, если бы кто-то хотел продолжать в том же духе политику.

Ранее стало известно, что на Западе начало иссякать терпение к действиям Трампа. Отмечалось, что если Мерц склоняется к политике умиротворения американского лидера, то другие европейские политики требуют жесткого ответа.

