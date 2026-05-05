09:02, 5 мая 2026

Politico: На Западе начали терять терпение из-за Трампа
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

На Западе начало иссякать терпение к действиям президента США Дональда Трампа. Если канцлер Фридрих Мерц склоняется к политике умиротворения американского лидера, то другие европейские политики требуют жесткого ответа, пишет Politico.

Депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии Себастьян Ролофф заявил, что правительство ФРГ не может допустить дальнейших уступок Вашингтону. «Прошлое показало, что мы не должны уступать Трампу», — подчеркнул парламентарий, специализирующийся на экономических вопросах.

По мнению немецкого политика, Европе необходимы контрмеры, которые продемонстрируют США их собственную зависимость от бесперебойной мировой торговли.

Высокопоставленный партнер канцлера по коалиции Маркус Тенс заявил о поддержке применения «торговой базуки» Евросоюза — инструмента противодействия принуждению. В Европейской комиссии в свою очередь пообещали «держать открытыми варианты для защиты интересов ЕС».

Ранее Дональд Трамп пожаловался, что стран НАТО не было рядом в момент начала Соединенными Штатами войны против Ирана. При всем этом, как утверждает Трамп, США оплачивали 100 процентов расходов Североатлантического альянса до того, как он стал во главе американской администрации.

До этого политик заявил, что именно европейские страны, члены НАТО, устроили бардак на Украине. По его словам, проблемы Украины никак не касаются США, поскольку государства разделяет океан.

